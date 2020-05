Webinar sulla ripartenza dell’attività sportiva: "Prospettive di lavoro e sicurezza"

Interessante evento in materia di sport dal titolo: “La ripartenza dell’attività sportiva: prospettive di lavoro e sicurezza”, organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e l’Associazione di Formazione Nisaba Ets. Il webinar è in programma giovedì 21 maggio, dalle ore 11, e traccerà alcune linee guida sulla ripartenza dell’attività sportiva in tema di sicurezza e prospettive di lavoro.

L’evento, presentato dal professor Andrea Sassi, direttore del dipartimento di Giurisprudenza UNIPG, moderato dall’avvocato Francesco Cerotto (membro del comitato scientifico del corso in materia di diritto, comunicazione e management dello sport in via di attivazione presso l’Università di Perugia e vice coordinatore regionale Aias), vedrà tra i relatori alcuni esperti del settore, come l’avvocato Massimo Rolla, coordinatore regionale della associazione avvocati dello sport, l’avvocato Pierluigi Vossi, legale dell’associazione allenatori calcio, l’avvocato Angelo Delogu, esperto in sicurezza sul lavoro della cattedra di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza. Sarà l’occasione per un confronto costruttivo tra operatori e tecnici vista la presenza anche di Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, di Luigi Repace, presidente LND Umbria e di Roberto Tarpani, presidente del circolo Junior Tennis Club.

Nel corso dell’evento verrà presentato il programma formativo dell’Associazione Nisaba rappresentata dal presidente Carlo Rullo, in partnership con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia che prevede, tra i tanti progetti, l’attivazione da settembre del corso di 180 ore: “Diritto, comunicazione e management dello sport”.

L’evento, che per gli studenti della facoltà di Giurisprudenza di Perugia consentirà il riconoscimento di 1 credito formativo, andrà in onda in diretta sulla pagina Facebook del dipartimento di giurisprudenza di Perugia e sulla piattaforma teams seguendo il link presente nella pagina eventi del sito del dipartimento: www.giurisprudenza.unipg.it