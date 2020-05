Del Piero ricoverato in ospedale per un malore a Los Angeles

"Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male...". Questo l’ironico commento, su Instagram, di Alessandro Del Piero, che dà notizia del suo ricovero per una colica renale. Nell’immagine del post, l’ex capitano bianconero appare con la mascherina nel suo letto d’ospedale a Los Angeles dove si trovava nel momento del malore. L'ex capitano della Juventus dopo i forti dolori sta molto meglio e la deve aver presa bene visto il commento scanzonato. Nei giorni scorsi l'ex nazionale italiana era intervenuto anche a proposito della ripresa del campionato italiano ancora in bilico.