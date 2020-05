Sir e Lanza sempre più distanti: ci sono Monza e i polacchi del Resovia

Radio mercato lo continua a tenere distante da Perugia. Filippo Lanza, ruolo schiacciatore nella Sir e nella nazionale italiana, probabilmente nella prossima stagione non vestirà più la maglia di Perugia. Sul giocatore che è sotto contratto con i Block Devils, ci sono almeno due squadre. Una del campionato italiano e sarebbe la Vero Volley Monza che sotto la guida di coach Soli sta allestendo una formazione competitiva e dall’arrivo di Lanza ne trarrebbe lustro oltre che qualità tecnico tattiche. L’altra pretendente sarebbe, invece, del campionato polacco. In PlusLiga il Resovia allenato dal coach italiano Giuliani avrebbe mosso le prime pedine per raggiungere un accordo con Lanza. Vedremo come procederà nelle prossime ore, ma di certo l’approdo alla Sir di Ter Horst nel ruolo di schiacciatore sembra essere un segnale chiaro. Nella prossima stagione Filippo Lanza non vestirà più la maglia bianconera di Perugia.