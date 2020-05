Scandalo nel massimo campionato, giocatore partecipa a festino a luci rosse

In attesa di sapere quando potrà tornare in campo, un giocatore di Premier League ha infranto il lockdown vigente in Gran Bretagna e in Francia per volare a Parigi e prendere parte a un festino a luci rosse. Lo scrive il Sun, senza rivelare l’identità ma offrendo alcuni particolari. Il misterioso giocatore è atterrato con un jet privato nella capitale francese e si è recato in un ristorante di lusso nella zona degli Champs Elysées, dove ha invitato alcune modelle a bere con lui e degli amici. 15 persone in tutto, secondo alcuni testimoni. La festa è poi proseguita in un elegante appartamento vicino, dove - scrive il Sun - il giocatore avrebbe fatto sesso con almeno una ragazza. E ora, secondo il tabloid, potrebbe affrontare un’indagine in Francia per aver infranto le normative vigenti.