Calendario, via in Austria a luglio. Gp d'Italia a Monza il 6 settembre. In totale 19 gare

Il via con due gare in Austria il 3-5 luglio e il 10-12 dello stesso mese. Il Gran Premio d’Italia a Monza in programma dal 4 al 6 settembre. È questa la bozza del calendario Mondiale di Formula 1 a cui - secondo Autosport - sta lavorando la FIA in accordo con i team nel caso fosse possibile partire nonostante la pandemia da Coronavirus. Dopo il Gp di Austria e il Red Bull Ring II, le successive due gare si dovrebbero disputare a Silverstone nell’ultimo fine settimana di luglio e il primo fine settimana di agosto. Seguirà il Gp di Ungheria, comunque a porte chiuse, il 9 agosto. Fra la fine di agosto e inizio settembre gli appuntamenti a Barcellona, Spa-Francorchamps e Monza. In totale sarebbero 19 i Gran Premio in programma, con il finale ad Abu Dhabi il 13 dicembre.

Non sarebbero recuperati i Gran Premi di Olanda, Canada e di Singapore, oltre a quello di Australia. Questa la bozza completa del calendario di F1 2020: 3-5 Luglio Gp Austria; 10-12 Luglio Gp Red Bull Ring II; 24-26 Luglio Gp Gran Bretagna; 31 Luglio-2 Agosto Gp Silverstone II; 7-9 Agosto Gp Ungheria; 21-23 Agosto Gp Spagna; 28-30 Agosto Gp Belgio; 4-6 Settembre Gp Italia; 18-20 Agosto Gp Azerbaijan; 25-27 Agosto Russia; 2-4 Ottobre Cina; 9-11 Ottobre Gp Giappone; 23-25 Ottobre GP Usa; 30 Ottobre-1 Novembre Gp Messico; 8 Novembre Gp Brasile; 22 Novembre Gp Vietnam; 29 Novembre Gp Bahrain II; 6 Dicembre Gp Bahrain GP; 13 Dicembre Gp Abu Dhabi.

