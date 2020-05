Tornano gli Assoluti d'Italia: parata di stelle sui campi di Todi

Il tennis riparte con i Campionati Italiani Assoluti. Terminato il lock down dovuto all’emergenza coronavirus, che ha paralizzato il calendario dei tornei ATP, WTA ed ITF bloccando l’attività internazionale, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di far rinascere dopo 16 anni il torneo che incoronerà i nuovi campioni d’Italia sia in campo maschile che in campo femminile (l’ultima edizione si svolse nel 2004). Da lunedì 15 giugno, infatti, i campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 ospiteranno la rassegna tricolore, prima tappa del nuovo MEF Tennis Tour, un circuito nazionale creato anche su richiesta del Settore Tecnico della FIT per consentire ai nostri migliori giocatori di riprendere l’attività agonistica. Tutto questo naturalmente è soggetto alla riapertura da parte del Governo alla possibilità di svolgere eventi sportivi.