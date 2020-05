Ferrari, il dopo Vettel si chiama Sainz jr: accordo ai dettagli. Chi è il pilota spagnolo

Carlos Sainz Vázquez de Castro, meglio noto come Carlos Sainz Jr (25 anni), è il candidato unico ad affiancare Charles Leclerc e sostituire Sebastian Vettel nella Ferrari (clicca qui). Figlio del pilota di rally Carlos Sainz, corre in Formula 1 dal 2015: prima con la Toro Rosso, poi in Renault. Dal 2019 è con la McLaren. Proprio nell'ultima stagione ha ottenuto il suo primo podio (terzo nel Gp del Brasile) concludendo il Mondiale al sesto posto dimostrando grande affidabilità. Mancherebbero solo i dettagli per l'accordo con il pilota spagnolo, l'unico concorrente sembrerebbe Daniel Ricciardo (30 anni) ma troppo oneroso. Si va dunque verso la coppia Leclerc-Sainz.