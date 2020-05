La 43esima Maratona delle Acque di Terni fa boom via social

La Maratona delle Acque non si lascia fermare dal coronavirus e si sposta sui social. La quarantatreesima edizione dell’evento sponsorizzato da Acea infatti per la prima volta nella storia (la prima maratona è del 1976) si è svolta individualmente e sul web. Diversi gruppi di atleti provenienti da Pordenone, Conegliano in provincia di Treviso, Cremona e Ravenna, avevano già fatto pervenire la loro adesione a metà aprile, quando l’Amatori Podistica Terni aveva annunciato ufficialmente l’annullamento della competizione per il 2020, proprio a causa della pandemia. E il 10 maggio, giorno in cui era in programma l’evento, ecco che i partecipanti hanno voluto lo stesso essere presenti e tramite il web hanno pubblicato la propria performance e i propri tempi. Così la Maratona delle Acque, che nel corso dei suoi 43 anni di vita ha sempre portato avanti i valori che fanno vivere al meglio la passione sportiva, è costretta a voltare pagina. “Certamente il nostro evento dal vivo – spiega il presidente del gruppo Luca Moriconi – con la festa che l’ha sempre contraddistinta e la vicinanza tra i partecipanti, non e’ sostituibile. Però l’idea di vivere il tutto sul web e’ stato un modo molto avvincente per tenere viva la manifestazione e per rilanciarla con la consueta capillare organizzazione in vista di maggio 2021. Del resto l’iniziativa, conosciuta ed apprezzata in ogni parte d’Italia e anche all’estero, viene pubblicizzata con promozioni specifiche in modo continuativo per tutto l’anno. Grazie anche al main sponsor Acea l’evento è diventato un grosso veicolo pubblicitario per il turismo, anche perché preceduto dalla Festa del Podista, ossia un incontro ricco di iniziative culturali riguardanti le tradizioni umbre. Gruppi musicali e folcloristici allietano il week end sia nella Festa del sabato che al Campo Scuola Casagrande. Un evento così importante per la città di Terni non poteva però non essere ricordato anche quest’anno. L’Amatori Podistica lo ha lanciato in maniera virtuale attraverso i social, dove i podisti di tutta Italia, con i loro allenamenti e nel rispetto della normativa vigente, hanno postato le foto con il tag della ‘Maratona della Acque’. Unito all’iniziativa inoltre anche la beneficenza alla Croce Rossa, che e’ stata in prima fila nell’emergenza Coronavirus e che ringraziamo come sempre per il suo preziosissimo contributo”.