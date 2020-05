Calcio, ok al protocollo e gli allenamenti in gruppo. Spadafora: “Tra una settimana decidiamo sul campionato”

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”. Lo dichiarano in una nota congiunta il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dello Sport e Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora a proposito della ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra. Tra gli adeguamenti richiesti c’è quello per cui le squadre di calcio devono essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni, in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi. In più la responsabilità demandata al medico sociale per l’attuazione del protocollo. Successivamente, alla Rai, il ministro Spadafora ha annunciato che una decisione sull'eventuale ripartenza della Serie A sarà presa tra una settimana.

