Coronavirus, la Premier League può ripartire a giugno: via libera del governo. Partite a porte chiuse

Riparte il calcio inglese. La Premier League potrà tornare in campo, a porte chiuse, a partire dal 1 giugno. Lo ha annunciato il governo britannico, che ha dato il via libera per la ripresa degli sport professionistici da quella data, specificando che il ritorno degli spettatori non è in programma finché non sarà scoperto un vaccino per il Coronavirus.

Proprio oggi, lunedì 11 giugno 2020, i venti club della massima serie inglese si riuniscono per valutare con quali modalità far ripartire la stagione. E' probabile, a quanto trapela, una ripresa il 12 giugno, come è stato ipotizzato in questi giorni.