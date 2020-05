Sir volley, il presidente rivela: "Con Heynen d'accordo già a gennaio"

Luca Mercadini

Con Heynen eravamo d’accordo già a gennaio. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare insieme per la nuova squadra”. E’ Gino Sirci a rivelare il retroscena della conferma del coach belga che nella prossima stagione sarà ancora sulla panchina di Perugia e della nazionale polacca. “Lo abbiamo voluto ancora con noi per due motivi principali. Il primo concerne la continuità che intendiamo dare al lavoro purtroppo interrotto nella stagione appena conclusa. La seconda è che Heynen è un grande conoscitore di volley e con lui intendiamo andare avanti per potenziare la squadra”. Il presidente della Sir Safety Conad poi precisa: “E’ un tipo stravagante, con idee particolari, ma tutti noi a nostro modo siamo stravaganti. Quello che conta è il volley, mondo che Heynen conosce a menadito. E poi non dimentichaimo una cosa essenziale: si tratta di una persona sincera e leale”