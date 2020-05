Assemblea di Lega Pro, ecco come ha votato il Gubbio con Notari

Luca Mercadini

Il Gubbio ha votato con il presidente Notari all'assemblea di Lega Pro. Al contrario della Ternana che era tra i dissidenti sulla questione della quarta promossa in serie B oltre alle tre capolista (Monza, Vicenza e Reggina), il Gubbio ha detto sì su tutta la linea: stop al campionato, blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla serie D, nove promozioni dalla categoria inferiore. Ma niente play off per la quarta promossa: “Per coerenza, perché se è pericoloso per la salute continuare il torneo, lo è anche per giocare gli spareggi promozione”. Con il Gubbio sulla questione play off altri 22 club.