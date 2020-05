Pelé, record e curiosità. Tutto sulla sua leggenda. Il video dei suoi dieci gol più belli

Pelé, il cui vero nomer è Edson Arantes do Nascimento, è una delle grandi leggende del calcio. Per molti l'attaccante brasiliano è il più forte di tutti i tempi. Per la Fifa è il Calciatore del Secolo, nonché Pallone d'oro Fifa del secolo. È l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio (con il Brasile nel 1958, 1962 e 1970).

La Fifa gli riconosce il record di reti realizzate in carriera, 1.281 in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 761 reti in 821 incontri con una media realizzativa pari a 0,92 gol a partita.

Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato dichiarato "Tesoro nazionale" dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, nel luglio 2011, "Patrimonio storico-sportivo dell'umanità". A livello di club ha giocato soltanto con il Santos per poi chiudere la carriera ai Cosmos di New York.

