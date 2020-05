La fase 2 a Città di Castello inizia con il restyling dello stadio

Fase 2 “in movimento”. Città di Castello è pronta a rimettersi in moto: al via restyling e verifica degli interventi su impianti sportivi e luoghi simbolo delle attività motorie a tutti i livelli. Tecnici e dipendenti Polisport, coordinati dall’assessore allo Sport, Massimo Massetti, sono da giorni all’opera per mettere in atto tutti gli interventi necessari per la ripartenza del settore nelle diverse discipline in collaborazione con le società sportive del territorio. Emblematica di questa Fase 2 “in calzonicini corti e scarpe da ginnastica” è la foto che immortala gli spogliatoi esterni dello stadio Corrado Bernicchi freschi di tinta biancorossa, i colori storici e gloriosi del calcio tifernate. Un intervento di restyling, auspicio per la ripartenza di tutto lo sport cittadino come precisa l’assessore Massetti che nei prossimi giorni incontrerà Domenico Ignozza, numero uno del Coni Umbria.