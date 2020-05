Ratko Rudic si ritira, ha scritto la storia della pallanuoto. Epiche le vittorie con il Settebello

Il re della pallanuoto si ferma. Ratko Rudic non allenerà più. "Ho finito con la panchina, ma la mia vita è la pallanuoto, non posso rimanere senza. Sono aperto ad altri ruoli, ad altre esperienze, possibilmente che hanno a che fare con l’organizzazione tecnica, la metodologia" è la comunicazione del numero uno degli allenatori, 72 anni, nato a Belgrado ma croato. Ha scritto la storia della pallanuoto da tecnico - per tutti era "il sergente di ferro" - vincendo 4 volte l'Olimpiade (due con la Jugoslavia, una con l'Italia nel 1992 e una con la Croazia), 3 il Mondiale (uno con l'Italia nel 1994), 3 l'Europeo e svariate medaglie. La sua squadra è stata la Pro Recco vincendo Scudetto, Coppa Italia e il bronzo nella Final Eight della Champions League. "La vittoria più bella? Ognuna racchiude ricordi unici. Però… sì, non posso dimenticare quel tuffo davanti al Re di Spagna... Nessuno se lo aspettava, non eravamo i favoriti. E invece abbiamo vinto, di fronte al pubblico avversario con tutte quelle bandiere. Contro la squadra padrona di casa. Un’emozione immensa, impossibile trattenermi, alla fine mi sono tuffato con i miei giocatori" rammenta Rudic - a Il Fatto Quotidiano - riferendosi all'incredibile oro olimpico con l'Italia all'Olimpiade di Barcellona 1992.