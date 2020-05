Sir volley, si presenta Travica: "Un treno che ho preso al volo"

Dragan Travica, palleggiatore, figlio d’arte classe ’86 e nato a Zagabria, prende le redini della cabina di pilotaggio bianconera. Ora è ufficiale: è lui l'erede di Luciano De Cecco alla Sir Safety Conad Perugia. Carriera straordinaria, tante vittorie con i club e con la maglia azzurra, esperienze importanti all’estero, ultime tre stagioni a Padova ed una voglia matta di vincere ancora: tutto questo è Dragan al settimo cielo per il suo arrivo a Perugia: “Perugia è un treno che, per me stesso, per l’ambizione ed il rispetto che ho del mio lavoro e per la passione che ho della pallavolo, ho preso al volo. Arrivo in una società vincente, ma al tempo stesso giovane e dove c’è grande fame di vittorie e questo aspetto per me è di enorme stimolo. Poi non vedo l’ora, appena ovviamente sarà possibile, di giocare in un palazzetto che ho sempre invidiato per il calore e la passione, voglio godere della passione che c’è intorno alla squadra”.