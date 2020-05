Grande Torino, un ex Gubbio è stato l'erede di Valentino Mazzola

Luca Mercadini

C'è anche un ex Gubbio nella storia del Grande Torino. E non uno qualsiasi, anche perché la tragedia di Superga che si portò via la squadra più forte al mondo, spalancò invece le porte della notorietà a un ragazzino delle squadre giovanili che divenne a tutti gli effetti, l'erede di Valentino Mazzola. Parliamo di Tony Giammarinaro, oggi 88 anni, che ha guidato il Gubbio nella stagione 1992-93 quando venne chiamato dal presidente Leonello Mosca e dal direttore Lanfranco Chinea a sostituire Renzo Rossi sulla panchina di una squadra che doveva stravincere la D ma si trovava invischiata nella lotta per non retrocedere. L'inizio fu in salita poi la squadra cominciò a macinare qualche risultato fino a ricadere in un nuovo periodo buio anche per via di uno spogliatoio ormai lacerato. E così la società decise di affidare la panchina al duo Camborata-Francioni che traghettarono il Gubbio verso una tranquilla salvezza. Tony Giammarinaro, come detto, raccolse l'eredità e il numero 10 di maglia del grande Valentino Mazzola nella primavera del 1949. Il Grande Torino precipita a Superga, tocca ai ragazzini chiudere il campionato. Tony segnerà due gol da mezz'ala con le scarpette regalategli qualche giorno prima proprio da Valentino Mazzola: "Ero al Filadelfia per un provino, ma non avevo niente. Mi vide e mi diede le sue", racconta Tony Giammarinaro.