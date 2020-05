Campionato di serie A, sulla ripresa interviene il premier Conte: "Vertice con Spadafora e federazione"

Ripresa del campionato di calcio, interviene il premier Giuseppe Conte. "Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista pubblicata stamattina, mercoledì 6 maggio, sul 'Fatto quotidiano'. Conte ha parlato anche dell'attuale situazione calcistica. Sulla possibilità di concludere il campionato, il premier ha detto: "Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C'è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico".