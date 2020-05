Travica saluta Padova e ufficializza il suo arrivo alla Sir volley

Luca Mercadini

Il saluto a Padova equivale a un caloroso ben arrivato a Perugia. Travica dopo tre stagioni in Veneto ha mandato baci e abbracci al popolo della Kioene dicendosi pronto a una nuova avventura. Che poi altro non è se non quella targata Sir Safety Conad. L’ex palleggiatore della nazionale italiana ringrazia i tifosi patavini e guarda avanti, ufficializzando di fatto il suo approdo nell’ambiziosa formazione del presidente Sirci: “Cara Padova - ha scritto su Instagram -, si apre un’altra parentesi della mia carriera, lontano dal nostro palazzetto, che ha saputo regalarci emozioni indelebili. Abbiamo urlato di gioia insieme e ci siamo voluti bene. Sono orgoglioso di aver giocato per questa maglia, per questa squadra e per questa città, dove sono cresciuto e dove vivo da sempre. Il desiderio è quello di tornare un giorno per finire quello che avevamo iniziato”.