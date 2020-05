Perugia e taglio stipendi, primo confronto tra Santopadre e una rappresentanza di grifoni: si cerca l'accordo

di Nicola Uras

Il Perugia ha iniziato a uscire dalla fase di attesa e iniziare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Lunedì i grifoni hanno continuato ad allenarsi nelle proprie abitazioni, ma una piccola rappresentanza capitanata da Aleandro Rosi ha avuto un confronto con il presidente Massimiliano Santopadre con argomento il taglio degli stipendi. Da una parte il numero uno del club ha ribadito quanto annunciato nelle scorse settimane: la volontà di pagare due stipendi su quattro in caso di ripresa del campionato. Dall’altra parte la rappresentanza dei grifoni ha preso atto, ascoltato l’analisi del momento e la proposta del presidente, quindi provato a mettere sul piatto una soluzione alternativa, prendendo spunto dagli accordi che altri club hanno trovato con i rispettivi giocatori (qualcuno non paga solo uno stipendio, altri hanno proposto tagli in percentuale). Rosi e gli altri grifoni in queste ore relazioneranno i compagni per trovare una sintesi e poi un accordo che lasci tutti contenti. L’obiettivo è chiudere nel corso di questa settimana in modo da programmare la ripresa degli allenamenti. Lo step è chiaro in questo momento: prima l’accordo “sindacale” sul taglio degli stipendi tra club e giocatori e poi l’organizzazione della ripresa delle sedute di allenamento individuale in sicurezza.

