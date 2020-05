Umbria, Eccellenza: la singolare proposta della Narnese per finire la stagione

La Narnese è “un’isola felice”. Così Gianluca Gambini, direttore sportivo dei rossoblu, definisce la società del presidente Garofoli anche in un momento delicato e complicato come quello odierno. Gambini non si tira indietro quanto c’è da ammettere che “la salute viene al primo posto, una volta constatato questo possiamo parlare anche di calcio”, senza però sottrarsi dal ribadire che “la tranquillità economica anche futura della Narnese oggi è figlia di una progettazione iniziata da lontano”. Insomma, la compagine del paese che ospita la famosa Corsa dell’anello non rientra nel computo di quelle società che riceveranno la mannaia del Coronavirus ma con investimenti mirati (come le strutture sportive) e pianificazione nella progettazione della prima squadra riuscirà ad iscriversi nella prossima stagione. Il dilemma, semmai, risiede in quella attuale. Al momento dello stop la Narnese, contro ogni pronostico, si trovava a occupare la terza casella della classifica di Eccellenza a sei punti dalla Tiferno capolista. Ecco, proprio il presidente Bianchi della società di Città di Castello ha esplicitato che in caso di stop la prima dovrà avere accesso a una promozione diretta. Discorso che Gambini rispetta, “come rispetto le opinioni di tutte le società della Categoria, con le quali siamo strette da un ottimo rapporto che va anche oltre il lavoro, ma che non posso condividere”. Questo perché alla fine della stagione regolare mancherebbero sette partite, con ventuno punti in palio, tra cui lo scontro diretto con la Tiferno proprio al Gubbiotti di Narni: “Mancano ancora troppi punti e troppe partite da giocare per decretare a tavolino promozioni e retrocessioni. O finiamo il campionato, situazione che dovrà sottostare all’andamento epidemiologico, oppure io una mia idea a riguardo l’avrei”. E l’idea di Gambini esce un po' dai canoni standard delle tante ipotesi tirate fuori fino a oggi: “In caso di stop definitivo, farei ripartire la prossima stagione con dei punti in più, o in meno, in base alla classifica fotografata quest’anno, senza attuare promozioni o retrocessioni non conquistate sul campo. Discorso che avrei fatto anche in caso di primo posto della Narnese”. Tutto questo anticipando la sicura iscrizione della Narnese al prossimo campionato di Eccellenza (in netto contrasto con i tanti dubbi di altre società) ma con un paletto evidenziato da Gambini: “Penso che sia giusto bloccare l’annualità dei fuori quota anche per il prossimo anno, per valorizzarli nell’arco di un intero campionato”.