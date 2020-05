Coronavirus, via libera ad allenamenti individuali per squadre: c'è il sì del Viminale

Svolta inattesa: il Viminale dà il via libera per allenamenti, in forma individuale, anche a chi pratica sport di squadra. Insomma il calcio non dovrà aspettare il 18 maggio, ma potrà iniziare a programmare allenamenti individuali già da dal 4 maggio. Lo attesta una circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio.

Si apre così alla ripresa degli allenamenti per le squadre: "È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento". Resta da capire se questa decisione può essere funzionale anche a una ripresa dei campionati: il prossimo consiglio Figc, in programma venerdì 8 maggio, è la prossima tappa chiave.

Per approfondire: In Francia campionato chiuso definitivamente.