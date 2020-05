Mike Tyson, i suoi pugni fanno ancora paura. Il video dell'allenamento: vuole tornare sul ring

Mike Tyson a 53 anni dimostra che i suoi pugni fanno ancora paura. Iron Mike, sul proprio profilo Instagram, ha infatti postato un breve video d'allenamento per promuovere il film Bad Boys For Life, la saga che vede protagonisti i suoi amici Will Smith e Martyn Lawrence.

Nel filmato si vede l’ex campione dei pesi massimi sferrare sei pugni talmente forti e veloci da lasciare senza fiato l’allenatore che, nonostante le protezioni, sembra aver bisogno di qualche secondo per riprendersi dall'incredibile raffica di colpi micidiali. Il video ha raccolto oltre 6 milioni di visualizzazioni e molti fan aspettano il ritorno sul ring di Tyson che ha recentemente annunciato di voler tornare a combattere per beneficenza in favore dei senzatetto.

