E' una grande tifosa del Perugia la neo presidente dell'Autodromo dell'Umbria

Luca Mercadini

Calcio e motori, una passione a metà. Francesca Pasquino è cresciuta in una famiglia di sportivi, suo padre Marcello è stato giocatore e allenatore dello Spoleto (che portò in serie C). E lei fin da giovane è sempre stata vicino a calcio e motor sport: “Arrivo alla presidenza dell'Autodromo dell'Umbria dopo un lungo percorso iniziato 20 anni fa. Prima come commissario di percorso, poi giudice sportivo regionale e dal 2015 vice presidente della società che gestisce il Borzacchini. Non nascondo che appena ho ricevuto la telefonata di Ruggero Campi (presidente Aci Perugia) ho detto subito di sì. Sono onorata di portare avanti un percorso già ben delineato con un gruppo di lavoro consolidato. Vogliamo ridare lustro all’autodromo che ha fatto la storia dello sport umbro e nazionale”. Poi i ricordi: “Devo molto a Marcello Carattoli che mi ha avviato ai motori e a Roberto Papini, grande driver e oggi ad di Amub". Un pilota? "Penso a Senna che appartiene ai cuori di tutti gli appassionati”. Ma il tutto senza dimenticare il calcio: “Sono tifosissima del Perugia e grande frequentatrice della Curva Nord, per anni ho avuto l'abbonamento per il Grifo e tutte le volte che non sono potuta andare alla partita è perchè di mezzo c'erano le gare automobilistiche, dove c'è una contagiosa adrenalina a cui è difficile sottrarsi”