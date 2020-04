Bartoccini, primo colpo di mercato: arriva Isabella Di Iulio

Isabella Di Iulio, classe 1991, 175 cm, giocatrice di Pescina, torna in Umbria (ma stavolta in A1) alla Bartoccini Perugia dopo le stagioni 2008-09 e 2009-10 rispettivamente con Nocera Umbra (anno dell’esordio in Serie A) e Trevi (B1). Da allora poi sempre in campionati nazionali, la consacrazione nella massima serie però arriva nella stagione 2017-2018 quando Carlo Parisi la chiamò a Scandicci, il suo viaggio poi la condusse a Nord dove nella stagione 2018-19 approdò a Brescia per poi cambiare longitudine e spostarsi a Monza nella stagione appena conclusa. Nel suo palmares una Coppa Italia di A2 conquistata con Loreto.