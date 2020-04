Lindsey Vonn, sexy e ironica: smart working in mutande durante la quarantena. Il video

Forte, vincente, bella. E pure ironica. In questi giorni di quarantena a causa del Coronavirus, molti lavorano da casa in smart-working e alcuni, per sostenere delle videoconferenze, decidono di vestirsi eleganti. Qualcuno lo fa solo sistemando la parte dell'abito che viene ripresa dalla telecamera. Così Lindsey Vonn, ormai ex sciatrice alpina statunitense, capace di vincere una volta l'Olimpiade, due il Mondiale e quattro volte la Coppa del Mondo, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui fa una videoconferenza. Tutto normale, ma alla fine, dopo che si alza dalla sua postazione, c'è la sorpresa: la sexy campionessa è in mutande.