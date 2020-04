Ternana, il calvario di Proietti: ecco quando tornerà in rossoverde

“Sono impegnato nella rieducazione a Villa Stuart dopo la ricostruzione del crociato anteriore eseguita venerdì scorso dal professor Mariani e svolgo sei ore di lavoro quotidiano, distribuite tra mattino e pomeriggio. Servono quattro mesi di riabilitazione prima di riprendere gli allenamenti e almeno cinque prima di rientrare in campo però sono pronto ad affrontare questa sfida, complicata sul piano umano e professionale ma necessaria per tornare a fare al meglio il mio lavoro. E poi mi regala grande forza la compagnia di mio padre, che si ferma a Roma fino metà giugno per supportarmi”. Mattia Proietti centrocampista della Ternana analizza con lucidità scenari presenti e futuri. “Paradossalmente – spiega il centrocampista torinese – ho le idee chiare circa la mia situazione personale ma non sul calcio, in particolare su quello di C. Del resto fino al Consiglio Federale di venerdì otto maggio navighiamo a vista”.