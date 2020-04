Juventus, Higuain in Argentina: un calciatore umbro può sostituirlo

Euro Grilli

La bomba rimbalza da Torino: sarebbe stato fatto il nome dell’attaccante eugubino Ettore Marchi per sostituire Gonzalo Higuain fermo in Argentina dove è tornato non appena terminata la quarantena imposta dalla positività di Rugani. Il Pipita oggi sembrerebbe intenzionato a restare con la sua famiglia e la madre malata, e la Juventus ha bisogno di un attaccante. Sono state avanzate diverse ipotesi per sostituirlo, tra cui quella di Arkadiusz Milik. Trattare col Napoli e con De Laurentis però è sempre difficile vista poi la richiesta di 45 milioni di euro avanzata per l’attaccante polacco. Ecco allora la possibile soluzione fatta in casa: dall’Under 23 allenata da Pecchia potrebbe arrivare proprio Marchi, bomber che ha segnato tantissimo in serie C e in Serie B ma che non è mai approdato alla Serie A. Arrivato in bianconero a gennaio grazie a uno scambio con il Monza, dove fino a quel momento aveva giocato 18 partire e segnato 2 gol, nella Under 23 juventina ha invece marcato tre volte il cartellino in 6 partite disputate. Secondo Tuttosport l'idea è plausibile.