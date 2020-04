Coronavirus, Paulo Dybala non è guarito: il campione della Juventus ancora positivo al quarto tampone

CINEMA

"E.T. l'extra-terrestre", un film iconico: record, premi, incassi, curiosità e lo spot sequel

"E.T. L'extra-terrestre" è un film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg. Ha collezionato primati, record e successi. Innumerevoli le curiosità su una pellicola diventa un'icona del cinema (stasera in tv, clicca qui). Per l'American Film Institute è al 24° posto nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Ha vinto quattro premi Oscar (miglior sonoro, ...