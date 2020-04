Coronavirus, Kean viola la quarantena. L'ex attaccante della Juve partecipa ad una festa, Everton scioccato

Moise Kean nella bufera. L'ex calciatore della Juventus, attualmente all'Everton allenato da Carlo Ancelotti, avrebbe violato le restrizioni che riguardano in Inghilterra il distanziamento sociale. Il Daily Star infatti ha pubblicato alcuni screenshot in cui si vede l'attaccante italiano (clicca qui) partecipare ad una festa casalinga, probabilmente nel suo appartamento, con altri uomini e donne. Secondo alcune fonti la festa sarebbe durata sino alle prime ore del mattino. L'Everton non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale ma si è detto "scioccata nel venire a conoscenza della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili". La multa per Kean sembra il minimo.