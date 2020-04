Gubbio, la storia di Coda: "Io, il povero Morosini, Ibra e il vero Ronaldo"

“Un compagno di squadra che avrò sempre nel cuore è Mario Morosini. Era un ragazzo d’oro, era il figlio ideale, il fidanzato che tutte vorrebbero. Avevo un rapporto speciale con lui. Il giorno dei funerali sono stato io a mettere in chiesa la bandiera della squadra sulla bara di Mario”.

Andrea Coda è un toscanaccio (di Massa) che gioca nel Gubbio e che da fuori, forse magari anche per via del fatto che è un difensore che martella, può sembrare un po’ “duro”, con una scorza rocciosa. In realtà mal cela l’emozione di una tragedia che seppure già vecchia di 8 anni gli ha lasciato una cicatrice aperta. Un paio di giorni dopo il 3-3 contro la Feralpisalò, era il gennaio scorso, l’avevamo incontrato appena fuori lo spogliatoio e il discorso chissà perché era finito proprio sul suo ex compagno stroncato da un problema al cuore. Aveva gli occhi lucidi.

Oggi, sempre da buon toscano, con una smisurata passione per la pesca e per l’arte della cucina, trova anche il modo di scherzare. Per esempio sui suoi infortuni.

“Mi sono operato un sacco di volte e soprattutto ho fatto tre crociati. Tanto che a mia madre una volta ho detto: me li hai fatti male i ginocchi, è stato più bravo il professor Mariani che mi ha operato”.

È una specie di “bibbia” del calcio. Ha giocato 12 campionati con 221 partite in serie A, 69 in Serie B, 27 in Serie C. Ha avuto compagni di squadra gente come Di Natale, Candreva, Quagliarella, Alexis Sanchez, Handanovic, Cuadrado, Benatia, Eto’o, Cassano, solo per citarne alcuni. Ha marcato campioni come Kaka, Ibrahimovic, Totti. Il più forte?

“Difficile dirlo. Anche gente con il nome meno altisonante come Pellisier che dieci anni fa andava come un treno ti faceva vedere i sorci verdi. Però per forza fisica e tecnica Ibra per me è stato il più forte, considera un Lukaku con una tecnica mostruosa”.

Una volta raccontò: “Mi sono trovato di fronte anche Ronaldo. Quello vero, senza nulla togliere a Cristiano. Giocava nel Milan e aveva già la pancetta: ragazzi un extraterrestre. Quella partita la vincemmo per 2-1, lui da 30 metri dopo aver dribblato due di noi, colpì il palo con una puntata in anticipo su tutti. Tutta un’altra storia”.

Ha avuto tanti allenatori in carriera (Guidolin, Galeone, Marino) “ma ancora oggi - dice convinto - Mario Somma già 13 anni fa era più avanti di tutti e per me tatticamente è il più bravo”.

Infine il saluto ai tifosi del Gubbio: “Speriamo di rivederci presto allo stadio. Ma non so quando. Per ora state a casa. Vi abbraccio tutti