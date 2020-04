Coronavirus, Spinazzola: "Noi giocatori della Roma aiutiamo i dipendenti del club in cassa integrazione"

Voglia di tornare a giocare al più presto per mettersi alle spalle il Coronavirus, ma anche un cuore grande così. Quello di Leonardo Spinazzola. Il calciatore folignate ed ex grifone, cresciuto nella Virtus Foligno e ora alla Roma, ha spiegato che tutti i giocatori giallorossi si sono quotati per coprire la parte mancante degli stipendi dei lavoratori del club attualmente in cassa integrazione. “Ci sembrava giusto, loro ci sono sempre dietro e fanno tutto per noi”. Sull'isolamento: “Non vediamo l’ora di tornarea giocare. Adesso vediamo cosa decide il Governo, poi con la Roma che prenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza tutta Trigoria, ne sono sicuro" ha spiegato il terzino umbro nel corso di un'intervista a Sky. Spinazzola, 27 anni e nel 2015/2016 al Perugia, punta a prendersi una maglia azzurra (clicca qui) in vista dell'Europeo slittato all'estate 2021.

Guarda anche: lo scherzo di Spinazzola alla moglie.