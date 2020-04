Tre anni senza Michele Scarponi, ora la sua Fondazione si occupa di progetti di sicurezza stradale

Ricorrono oggi tre anni dalla morte di Michele Scarponi. Una delle tragedie più grandi nel mondo del ciclismo. Aveva 37 anni e quest'anno ne avrebbe compiuto 40. Il ciclista marchigiano venne travolto da un furgone a Filottrano, in provincia di Ancona, mentre stava allenandosi in sella alla sua bicicletta (clicca qui).

Scarponi all'epoca correva con l'Astana ed era reduce dalla vittoria nella prima tappa del Tour of The Alps. In carriera aveva vinto il Giro d'Italia 2011 dopo la squalifica di Alberto Contador e la Tirreno-Adriatico 2009. Dopo la tragedia la sua famiglia ha creato la Fondazione Michele Scarponi che si occupa di finanziare progetti che hanno come fine l'educazione al corretto comportamento stradale collaborando con il mondo dello sport, la scuola e le forze dell'ordine.