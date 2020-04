Partite di serie A negli stadi umbri? Ecco cosa ne pensa il Perugia

Dal possibile rinnovo della convenzione per l’utilizzo del Curi all’eventuale ristrutturazione dell’impianto. Dal tema stipendi al difficile momento che attraversano i club per via dell’emergenza Coronavirus. Il vice presidente del Perugia, Stefano Cruciani, fa il punto della situazione.

Di cosa si occupa in questi giorni?

“I rapporti con il Comune in merito al Curi non si sono mai fermati. Da questa settimana stiamo ripartendo con le nuove prove strutturali. Avevamo una serie di criteri da rivalutare per quanto riguarda l’elasticità della struttura dei gradoni, la sismicità e quant’altro. Abbiamo ripreso in questi giorni”.

In aprile era previsto un incontro in Comune per il rinnovo della convenzione che scade il 30 giugno.

“C’è stato. Si stanno muovendo anche loro per rinnovarla entro il 30 giugno. Si troverà una soluzione come si è trovata in passato”.

Un rinnovo di 4 anni è una possibilità?

“E’ possibile ma la convenzione è in fase di studio. Va rinnovata rispettando una serie di canoni e di principi. Attendiamo di essere contattati”.

Se si riprende a giocare, il 30 giugno potrebbe non essere sufficiente come data ultima.

“La proroga della convenzione è fino alla fine della stagione. Non sarà un problema”.

Il progetto di ristrutturazione del Curi è legato alla promozione in A?

“Ora abbiamo altre priorità. E’un’eventualità tangibile ma con la Prefettura ed il Comune ci stiamo focalizzando in una serie di prove, quelle di cui parlavo”.

Il progetto con le torrette è accantonato?

“Non è la priorità”.

Il Curi potrebbe ospitare alcune gare di A.

“Prima vorremmo capire come focalizzare l’andamento del nostro campionato”.