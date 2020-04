Motociclismo, Umbria in festa con il compleanno speciale di un grande campione

Il compleanno del grande Remo Venturi regala uno spiraglio di luce nel mezzo della tempesta coronavirus. Il campione spoletino compie 93 anni. “Avremmo voluto stargli vicino, come è avvenuto negli anni precedenti, per brindare insieme a questo ‘giovanotto’ grande campione in moto e nella vita, ma ci accontentiamo di un grande affettuoso abbraccio virtuale”, scrive Doretta Canosci Binarelli. “Festeggiamo allora idealmente con lui e con tanti altri cari amici le numerose primavere e ricordiamo questo suo ambìto traguardo-compleanno a tutti quelli che lo conoscono anche di fama. Perché sono le persone come Remo Venturi che hanno fatto grande la nostra Nazione e che ora ci inducono a essere fieri di essere Italiani. E allora, caro Remo, insieme a tutto gas per correre forte, più forte del virus, e per avviarsi verso un futuro pieno di speranza”. Venturi è stato più volte campione italiano nelle 500 e vice campione del mondo tra gli anni '50 e '60.