Coronavirus e calcio: il protocollo ufficiale per la ripresa degli allenamenti. Le 47 pagine del documento

Dopo numerosi confronti e prese di posizione la Figc ha inviato al Governo il protocollo ufficiale che le squadre di calcio italiane dovranno seguire per tornare ad allenarsi e poi concludere il campionato. Il documento è diviso in due parti per un totale di 47 pagine che fanno riferimento a condotte generali e misure da adottare durante gli allenamenti.

Il documento - pubblicato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport - vuole ridurre al minimo il rischio di contagio ha numerosi paragrafi: dalla periodica sanificazione delle strutture, a costanti visite mediche con tamponi nei giorni precenti al primo allenamento, ritiri permanenti senza contatti esterni, test sierologici quotidiani durante la prima settimana di allenamento, graduale ritorno alla normalità passando da allenamenti a piccoli gruppi e all'aperto, riunioni tecniche in videoconferenza, allenatore sempre con le mascherine, pasti con distanze di due metri tra giocatori e componenti staff (le società senza foresteria dovranno "identificare un albergo di riferimento utilizzato in esclusiva), stanze singole per dormire e specifiche indicazioni per come comportarsi in caso di nuovo positivo.

Guarda la prima parte del protocollo.

Guarda la seconda parte del protocollo.