Coronavirus, Higuain è un caso per la Juventus: valuta nuove avventure. Resta in Argentina?

Se la sua partenza da Torino aveva fatto rumore, visto che la Juventus era ancora in quarantena dopo il caso Rugani, la permanenza prolungata in Argentina rischia di trasformarsi in un caso. Mentre gli compagni che sono all'estero stanno organizzando il rientro per la ripresa degli allenamenti prevista per il 4 maggio, Gonzalo Higuain tergiversa. Aspetta la comunicazione ufficiale del club. I motivi non sono solo i problemi familiari (la mamma è gravemente malata) e il Coronavirus, ma ci sono anche questioni contrattuali con la Juve e prospettive di mercato. Il contratto con la Juve scade a giugno 2021 (guadagna 7,5 milioni di euro) ma non ci sono stati segnali di rinnovo e poi non essere un titolarissimo fa si che valuti anche nuove opportunità come il River Plate e gli Stati Uniti.

