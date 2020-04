Coronavirus, Cellino positivo. Il presidente del Brescia: "Assurdo pensare di giocare"

Massimo Cellino è positivo al Coronavirus. Lasciata la Lombardia per la Sardegna, il patron biancazzurro ha effettuato esami che hanno rilevato la presenza degli anticorpi al Covid 19. "Per passare Pasqua in Sardegna con la mia famiglia ho preso un aereo privato e sono tornato. Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Ho stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa. E male al fegato. Ma questo è per il calcio. Assurdo si discuta ancora se giocare o no" ha raccontato a La Repubblica.

Guarda anche: Santopadre: "Se si riparte pago solo due stipendi su quattro"