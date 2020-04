Sossio Aruta, dai gol ai reality. Ora torna al lavoro al supermercato: "Ma sogno l'Isola dei famosi"

Vi ricordate Sossio Aruta mitico bomber del Cervia, il reality sulla squadra di calcio allenata da Ciccio Graziani che per due anni ha spopolato su Mediaset? L'attaccante, che a dicembre compirà 50 anni, negli ultimi anni è stato protagonista anche di numerosi programmi televisivi (tra cui Uomini e Donne, Temptation Island) e si è raccontato alla Gazzetta dello Sport dopo il terzo posto nella partecipazione all'ultima edizione del reality Grande Fratello Vip.

«Appena finirà l’emergenza tornerò al mio posto di lavoro, non mi vergogno affatto» ha svelato Sossio che scarica la frutta in un supermercato ed è passato alla storia per le sue partecipazioni ai reality nonostante una carriera calcistica ricca di gol. Dalla serie B sino ai dilettanti: 707 partite e 367 gol (3 in cadetteria con il Pescara) vestendo anche maglie prestigiose come quelle di Ascoli, Foggia e Taranto. Re Leone, così lo chiamano i tifosi, ha anche giocato in Champions League con i sanmarinesi del Tre Fiori e ha segnato in quasi tutte le serie, dalla B alla Terza categoria (gli manca solo la A). In carriera ha guadagnato parecchio ma ha speso altrettanto racconta: «Nelle stagioni al top, anche più di 150 milioni di lire a stagione. Da single ho condotto una vita agiata, non mi sono negato nulla, macchine, serate, locali, regali, fidanzate». Il futuro? «Il mio sogno è L’isola dei famosi, oppure fare l’allenatore» ha concluso. Clicca qui per leggere la storia di un altro bomber: Picci.