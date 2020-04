Coronavirus, Rugani e Matuidi sono guariti. Il comunicato della Juventus

Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono guariti. Lo annuncia la Juventus: il difensore e il centrocampista non sono più affetti da Coronavirus. Nella nota pubblicata dal club bianconero si fa sapere che i due giocatori «hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare». Resta invece in attesa il solo Paulo Dybala, l’altro giocatore bianconero risultato positivo. In due dei tre casi che hanno riguardato i giocatori bianconeri, sono state contagiate anche le fidanzate. Clicca qui per il gesto di solidarietà di Sarri.