Coronavirus, ufficiale il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre. Nuove date per Giro e Vuelta

Il calendario del ciclismo su strada è stato definito (in parte). Ora c'è anche l'ufficialità. L'Uci (Unione ciclistica internazionale) ha diramato le nuove date per i tre grandi giri e il Mondiale. Il Tour de France da luglio scivola a settembre con partenza a fine agosto: si correrà dal 29 agosto, con partenza da Nizza, sino al 20 settembre. In base allo slittamento del Tour si incastrano le altre corse. Confermato il Mondiale in Svizzera dal 20 al 27 settembre, dopo toccherà a Giro d'Italia (dal 3 al 25 ottobre) e poi alla Vuelta. I campionati nazionali si disputeranno dal 22 al 23 agosto, mentre per le classiche monumento (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia) le date vanno ancora definite.