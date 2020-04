Coronavirus, la Figc studia un protocollo per far ripartire la stagione

Sono giorni di riunioni continue per decidere il futuro del calcio. C'è chi vuole affidarsi solo ai medici, chi invece intende provarci a prescindere e portare a termine i campionati. La Figc sta però lavorando per trovare intanto almeno un protocollo comune a tutti i club per iniziare almeno gli allenamenti in sicurezza (clicca qui). Il protocollo si basa in quattro punti: il giorno della ripresa lo definirà il Governo, andrà deciso un luogo, l'identificazione del gruppo squadra e certificata la sanificazione degli ambienti con conseguenti comportamenti da adottare. Il numero dei componenti degli staff a contatto con i giocatori dovrà essere ridotto il più possibile. A livello di protocollo medico diagnostico, previsti uno screening iniziale, fra le 72 e le 96 ore che precedono il giorno effettivo di ripresa, vari esami, compresi tamponi ed esami sierologici. Oltre al confronto fra comitato medico scientifico e Gravina, nelle prossime ore si riunirà anche il Consiglio di Lega e nei prossimi giorni anche l'Uefa.