Coronavirus, il Tour de France verso il rinvio. Ecco come potrebbe essere il nuovo calendario

Ore decisive per il Tour de France di ciclismo. La corsa più importante del mondo infatti sarà rinviata. Originariamente in calendario dal 27 giugno al 19 luglio, la Grand Boucle rischia di slittare ad agosto inoltrato. Anche perché sembra difficile che i ciclisti possano tornare in sella prima di luglio. Cosi si lavora freneticamente a un calendario compresso in cui trovare spazio alle corse già rinviate (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi), lo stesso Giro d'Italia (clicca qui) e poi la Vuelta di Spagna. Negli ultimi giorni sta prendendo piede il seguente ordine: il Tour da metà agosto a inizio settembre, il Giro a ottobre e la Vuelta a novembre. Coronavirus permettendo.