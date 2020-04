Volley, Barbolini lascia Novara dal primo di luglio dopo tre anni di successi per riavvicinarsi a casa

Massimo Barbolini ha deciso di lasciare la Igor Novara, che milita in A1 femminile di volley. Il tecnico modenese, ma umbro di adozione, eletto miglior allenatore d'Europa per la stagione 2018-2019, ha comunicato la sua decisione alla società e dal primo di luglio lascerà il team piemontese. "Ci ha comunicato che vuole riavvicinarsi a casa. Abbiamo recepito con grande stupore la richiesta di Massimo" è la posizione del Comitato Tecnico del club (di cui fanno parte il presidente suor Giovanna Saporiti, il patron Fabio Leonardi, il direttore generale Enrico Marchioni e il main sponsor Eraldo Peccetti), dato che appena un anno fa avevamo condiviso di prolungare il sodalizio fino al 2022. A Massimo va un ringraziamento per i traguardi che ha contribuito a far raggiungere al club e il nostro miglior augurio per la sua prossima avventura sportiva”.Barbolini con la Igor ha conquistato una Champions League, due Coppe Italia e una Supercoppa in tre anni. Barbolini ha ottenuto tanti successi nella sua carriera, portando la Sirio Perugia al top e poi ha guidato con successo anche l'Italia.