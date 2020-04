Coronavirus, tennis, annullato il Città di Gubbio, rinviati gli Internazionali di Todi e di Perugia

Annullato il torneo di tennis Itf Tour Città di Gubbio. Lo stop alle attività agonistiche fino al 13 luglio decise da Atp, Wta e Itf per la pandemia da Coronavirus, hanno portato alla decisione gli organizzatori del torneo che era in programma dall'11 al 19 luglio sui campi in terra rossa della Città dei Ceri. Non c'è la possibilità di riprogrammare il torneo in questa stagione. "Vogliamo tenere la data per dare appuntamento ai nostri appassionati al prossimo anno", ha dichiarato il direttore del torneo Luca Ceccarelli. L'Umbria, così, perde uno dei tre tornei senior internazionali e anche la tappa dell'Europe Tennis Tour Under 16 che ospitava come da tradizione il Circolo Tennis Foligno a giugno. Intanto, si cerca di salvare il salvabile. Anche la Mef, che organizza i Challenger di Todi e Perugia, in collaborazione con l'Atp, sta lavorando per trovare delle date per riprogrammare i tornei umbri che erano previsti dal 18 al 24 maggio e dal 6 al 12 di luglio. Si parla di agosto e ottobre, ma sono soltanto ipotesi, visto che tutto dipenderà dalle condizioni sanitarie mondiali.