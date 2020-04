Coronavirus, per Totti è sempre derby. Che gufata alla Lazio: "Spero che abbia un black out"

Per Totti è sempre derby. Chiuso in casa pure lui per l'emergenza Coronavirus, l'ex capitano della Roma si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni a tutto campo nel corso di una videointervista rilasciata a Sky. Tra i temi toccati anche quello della rivalità eterna con la Lazio: "Spero che abbia un black out. Simone Inzaghi? Se non allenasse la Lazio, sarei anche contento che la Serie A ripartisse". Spazio pure al rapporto con Spalletti: "Io ne ho conosciuti due. Nella sua prima esperienza alla Roma per me fu un secondo padre, poi qualcosa si ruppe, magari fu influenzato anche da altre persone...".