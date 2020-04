Ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone diventa padre a 89 anni. Sarà il quarto figlio. La moglie ne ha 41

Diventare padre a 89 anni. Accade a Bernie Ecclestone, l'ex patron della Formula 1, che a luglio vedrà la nascita del suo quarto figlio, proprio alla soglia dei novanta che compirà il 28 ottobre. La moglie di Ecclestone, infatti, Fabiana Flosi, che di anni ne ha 41, è incinta. I due si sono sposati nel 2012. Per l'imprenditore britannico che ha fatto la storia dell'automobilismo, si tratta del terzo matrimonio. In precedenza è stato sposato con Ivy Bamford e Slavica Radic. La prima figlia del magnate, Deborah, è nata nel 1955 si porterà 65 anni con il fratellino o la sorellina. Le altre figlie sono Tamara, nata nel 1984, e Petra, del 1988. Ecclestone per quasi 40 anni ha controllato l'organizzazione del mondiale di Formula 1 e il suo patrimonio è stimato in un miliardo di euro.

