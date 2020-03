Coronavirus, MotoGp nel caos. La soluzione di Ezpeleta: "Pronti a una stagione più breve"

Carmelo Ezpeleta è tornato a parlare riguardo la situazione del motomondiale. La stagione 2020 ha visto molti appuntamenti saltare, altri rinviati e in generale potrebbe partire con eccessivo ritardo a causa del Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo. In Qatar, Thailandia e Cina non si è corso, negli Usa il gp in Texas è stato spostato a novembre. Si spera di ripartire il 3 maggio in Spagna ma sembra complicato e probabilmente nelle prossime ore saranno rinviati gli appuntamenti di tutto maggio. Il capo della Dorna ha comunque assicurato che questa stagione non avrà conseguenze sulla prossima: “Non possiamo estendere troppo la stagione all’inverno e quindi interrompere la stagione 2021. Quest’anno possiamo anche mettere insieme una stagione più breve in modo da poter correre di nuovo su tutti i circuiti il prossimo anno”. Clicca qui per leggere il futuro di Valentino Rossi.