Coronavirus, Roger Federer: l'allenamento in quarantena al muro è impensabile. Tennis sotto la neve Video

Tennis in quarantena, allenamento isolato anche per Roger Federer. Ferma l'attività agonistica anche Re Roger scopre scopre come allenarsi da solo. Lo fa al muro e sotto la neve, con tocchi pazzeschi. Federer ha postato il video sull'account Instagram. Immagini suggestive per un campione ormai leggendario che entusiasma anche in questo drammatico momento con le sue carezze che passano dalla racchetta alla pallina e finiscono in un muro. Aspettando, questo l'augurio, un ritorno alla normalità anche per tutti gli appassionati di tennis.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020