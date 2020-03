Coronavirus, il video di Pennetta e Fognini: sfida a tennis con lo stendibiancheria al posto della rete

Inedita sfida tutta casalinga tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini. I due campioni italiani di tennis, sposati dal 2016, sono come tutti bloccati nella loro casa di Barcellona, in Spagna, causa isolamento a causa dell'emergenza per il Coronavirus e hanno pensato bene di giocare una partita sulla veranda di casa con uno stendino per la biancheria al posto della rete. Flavia in particolare si è prodotta in colpi spettacolari con Fabio invece in versione sparring partner. Una sfida all'insegna del sorriso e terminata, dopo la classica stretta di mani, con un bel bacio appassionato immortalato da un video pubblicato su Instagram.